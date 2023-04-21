Мэр Анатолий Локоть подтвердил отмену шествия «Бессмертного полка» 9 мая в Новосибирске

В этом году бессмертный полк пройдет в виртуальном формате. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Шествие «Бессмертного полка» в День Победы не будут проводить в традиционном формате в 2023 году. Оно пройдет виртуально — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Акция пройдет на самом главном электронном панно города — на стеле на площади Калинина. «Бессмертный полк» 9 мая в 11:00 покажут и на табло возле Первомайского сквера — на площади Ленина, — отметил мэр на пресс-конференции с журналистами.

Решение отменить традиционный формат акции в этом году принял московский штаб. Оно распространяется на все города. С чем это связано — неясно.

По словам градоначальника, жители Новосибирска могут обратиться в городской музей, чтобы передать информацию о героях своей семьи и принять участие в акции.