В новосибирском хоккейном клубе «Сибирь» выбрали нового тренера

Хоккейный клуб «Сибирь» нашел нового главного тренера. Фото: ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» нашел нового главного тренера. Он займет место Андрея Мартемьянова, который покидает пост 30 апреля.

Как сообщил в эфире радио «Городская волна» гендиректор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский, окончательное решение по тренеру уже принято. Однако говорить, кто это, пока нельзя.

− Объявлять я могу только тогда, когда будет подписан контракт, − объяснил Кирилл Фастовский.

Гендиректор клуба добавил, что имя нового главного тренера раскроют до конца текущей недели.