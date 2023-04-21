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НовостиСпорт21 апреля 2023 9:38

В новосибирском хоккейном клубе «Сибирь» выбрали нового тренера

Однако имя его еще не озвучили
Анастасия ХРОМЫХ
Хоккейный клуб «Сибирь» нашел нового главного тренера. Фото: ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» нашел нового главного тренера. Фото: ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» нашел нового главного тренера. Он займет место Андрея Мартемьянова, который покидает пост 30 апреля.

Как сообщил в эфире радио «Городская волна» гендиректор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский, окончательное решение по тренеру уже принято. Однако говорить, кто это, пока нельзя.

− Объявлять я могу только тогда, когда будет подписан контракт, − объяснил Кирилл Фастовский.

Гендиректор клуба добавил, что имя нового главного тренера раскроют до конца текущей недели.