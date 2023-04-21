В Новосибирске самое дорогое жилье в 2023 году купили за 100 миллионов рублей

Стало известно, сколько стоило самое дорогое проданное жилье в Новосибирске в первом квартале 2023 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В первом квартале 2023 года самым дорогим проданным жильем стал дом площадью 600 квадратных метров. Покупатель отдал за него 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на управление Росреестра по Новосибирской области.

Самую дорогую квартиру в текущем году продали за 33 миллиона рублей. Она находится в Заельцовском районе Новосибирска.

При этом площадь самого большого проданного дома составила 825 квадратов, самой большой квартиры – 278 квадратных метров.