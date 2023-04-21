«Не вернулся ночевать»: в Новосибирской области пропал невысокий мужчина с усами и бородой

Мужчина раннее пропадал. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО"

В Бердске исчез Непомнящий Владимир Владимирович. О местонахождении 59-летнего мужчины неизвестно с 16 апреля. Ориентировку на него опубликовали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

– Мужчина проживает с родными. Последний раз они его видели в обед. После чего он ушел, а ночевать домой не вернулся. Ранее пропадал, – рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе поисково-спасательного отряда.

Приметы мужчины: рост 160 см, худощавое телосложение. Волосы темно-русые с сединой, серо-зеленые глаза.

Одет был, предположительно, в синий пуховик, черные штаны и валенки с калошами.

Если вы знаете, где находится Владимир Владимирович, позвоните по номерам – 8-800-700-54-52 или 112.