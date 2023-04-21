Под Новосибирском простились с матерью четверых детей, погибшей при загадочных обстоятельствах

В Новосибирской области простились с матерью четверых детей. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.

В пятницу, 21 апреля, в городе Болотном Новосибирской области простились с погибшей матерью четверых детей. Умерла женщина при загадочных обстоятельствах.

— С ней простились в Болотном. Похоронили на местном кладбище, — рассказала КП-Новосибирск родственница погибшей.

Женщину искали с января, но нашли погибшей только 19 апреля. У нее остались супруг и четверо детей. Самой младшей дочери всего 5 месяцев.

Напомним, что исчезла рыжеволосая сибирячка после новогодних праздников, 15 января. В тот день она гостила у подруги. Известно, что женщина вышла покурить и пропала. Последний раз, по словам очевидцев, ее видели заходившей в лес.

Следователи уже проводят проверку.