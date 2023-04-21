В 2023 году сотовая связь и интернет появятся еще в 40 селах НСО

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

К концу года современные коммуникации появятся еще в 40 селах.

Такие данные были озвучены в рамках совместной рабочей поездки в Тогучинский район вице-президента, директора Новосибирского филиала «Ростелекома» Николая Зенина и министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря.

Участники мероприятия посетили населенные пункты, вошедшие в проект УЦН. В прошлом году «Ростелеком» построил базовую станцию в поселке Брусянка, численность населения в котором составляет около 150 человек.

- Мы стремимся обеспечить современной связью как можно больше малонаселенных пунктов региона: участвуем в государственных программах и реализуем собственные проекты. Только в рамках УЦН мы построили в области 362 базовых станции, кроме того наша компания предоставляет свою инфраструктуру другим операторам для цифровизации сел, не вошедших в проект, - отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

В марте 2023 года сотовая связь и высокоскоростной интернет появились еще в одном населенном пункте Тогучинского района - Никольском, в декабре будет запущена базовая станция и в поселке Пятилетка. Где появятся современные коммуникации, определяли сами жители Новосибирской области голосованием на портале Госуслуги. В опросе приняли участие свыше 15,7 тысячи человек.

В городе Тогучине участники поездки посетили среднюю образовательную школу № 4, в которой учится свыше 400 ребят. В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» «Ростелеком» сформировал здесь ИТ-инфраструктуру. Специалисты компании оснастили беспроводными точками доступа к разрешенному интернет-контенту все учебные классы, на входных группах для безопасности детей были смонтировали камеры видеонаблюдения. Всего в 2022 году «Ростелеком» построил цифровую среду в 630 школьных зданиях региона.