Жительницы Новосибирска устроили челлендж по похудению, чтобы помочь котам из приюта

В Новосибирске четыре девушки запустили челлендж по похудению в поддержку котов из приюта. Фото: Сибкрай.ru / предоставлено героинями публикации.

В Новосибирске запустили бьюти-челлендж по похудению, чтобы помочь котам из приюта. Об этом сообщает Сибкрай.ru.

Идея посетила 35-летнюю жительницу Новосибирска Валерию, она создала группу вместе с подругами, где девушки каждый день отчитываются о количестве физических нагрузок, скидывают вес и фото завтраков, обедов и ужинов.

Для мотивации подруги разработали систему штрафов: каждые сто граммов прибавленного веса будут приводить к потере ста рублей. Деньги идут в пользу приюта для бездомных кошек «Наследие Бастет».

После того, как в группе приюта в соцсетях вышел пост о затее стройнеющих сибирячек, появились желающие присоединиться к челленджу. Теперь девушек в своей группе консультирует одна из подруг - нутрициолог.