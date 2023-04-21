В Новосибирске пьяный рецидивист убил трубой случайного прохожего

Рецидивиста будут судить за убийство прохожего с особой жестокостью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Железнодорожном районе Новосибирска пьяный 20-летний хулиган напал на случайного прохожего. Он до смерти избил его металлической трубой.

— В декабре 2022 года пьяный обвиняемый следовал по одной из улиц Железнодорожного района, где по пути встретил мимо проходящего мужчину. Из хулиганских побуждений преступник бил его руками, ногами и металлической трубой по голове и телу. Пострадавший скончался в больнице, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Преступника обвиняют по двум статьям — о незаконном изготовлении холодного оружия и об убийстве с особой жестокостью. Известно, что он уже был судим.

Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд.