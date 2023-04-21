Пути решения финансовых проблем совместно ищут города Сибири и Дальнего Востока

В Новосибирске прошла конференция в рамках работы Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске прошла конференция в рамках работы Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ). На ней руководители муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока обсудили финансовые проблемы, которые возникли после введения новой налоговой системы.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, являющийся по совместительству вице-президентом АСДГ, выступил с приветственным словом. Градоначальник напомнил, что с 2023 года во всей стране ввели единый налоговый платеж. Это новый способ уплаты налогов и обязательных платежей.

− Новый порядок уплаты налогов повлиял на все без исключения бюджеты страны. Однако, по нашим наблюдениям, в большей степени пострадали именно местные бюджеты. Ранее муниципалитеты получали налоговые поступления в течение всего месяца, могли аккумулировать эти средства. Это придавало оперативности нашим решениям в исполнении бюджета. Сейчас этого нет. Впервые в практике Новосибирска мы в начале года начали брать кредиты. Такого не было даже в тяжелые годы, − подчеркнул Анатолий Локоть.

Глава Новосибирска отметил, что необходимо обратить внимание федерального центра на проблемы, существующие в муниципалитетах. Он уверен − резолюция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов будет учтена на самом высоком уровне.

Участники конференции выделили два варианта решения финансовых проблем. Первый заключается в том, чтобы исключить из единого налогового платежа НДФЛ. Это позволит муниципалитетам получать большую часть налоговых доходов ежедневно. Второй вариант – перенести срок уплаты с 28-го на 25-ое число месяца. Такое изменение сделает возможным получение ЕНП в рамках каждого календарного месяца.

Мэрия Новосибирска разработала свои предложения. Одно из них − закрепить на законодательном уровне механизм оперативного упрощенного доступа муниципалитетов к казначейским кредитам на покрытие кассовых разрывов.

На конференции очно и в режиме онлайн присутствовали более 60 человек. Это и представители администраций городов Сибири и Дальнего Востока, и члены организаций-партнеров, и эксперты АСДГ. По результатам работы участники составят резолюцию с предложениями, которую впоследствии направят в федеральный центр.