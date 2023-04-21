В Новосибирске суд ужесточил приговор водителю, насмерть сбившему двух человек на остановке

Лихачу, отправившему на тот свет двоих человек, ужесточили приговор. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске областной суд ужесточил наказание лихачу, насмерть сбившему двух человек на остановке. Ранее 21-летнего нарушителя Калининский районный приговорил к 9 годам в колонии.

Известно, что в роковой день, 9 июля 2022 года, лихач на «Фольксваген Поло» на скорости не менее 157 км/ч влетел в остановку общественного транспорта на улице Ипподромской. Он снес троих пешеходов. Двое погибли на месте, третий человек получил тяжкий вред здоровью.

После вынесения приговора гособвинитель и потерпевшие с решением суда не согласились. Они подали апелляцию с требованием ужесточить наказание. Новосибирский областной суд удовлетворил требования.

– Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда изменила приговор, назначив виновному более строгое наказание - 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.