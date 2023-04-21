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НовостиОбщество21 апреля 2023 8:26

В Новосибирске с 22 апреля запускают дачные автобусные маршруты

Они будут действовать до октября
Анастасия ХРОМЫХ
С 22 апреля в Новосибирске начнут курсировать дачные автобусы.

С 22 апреля в Новосибирске начнут курсировать дачные автобусы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 22 апреля в Новосибирске начнут курсировать дачные автобусы. Об этом сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом.

Речь идет об автобусах, которые обслуживают садово-дачные общества. Это маршруты № 51л «Нижняя Ельцовка – с/о «Отдых-2» и № 77л «ул. Ветлужская − Сады».

− Работа маршрутов предусмотрена во все дни, кроме понедельников, − уточнили в ЦУГАЭТ.

Дачные автобусы будут ходить до 1 октября 2023 года.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Бердске с 15 апреля начали курсировать дачные автобусы.