В Новосибирске с 22 апреля запускают дачные автобусные маршруты

С 22 апреля в Новосибирске начнут курсировать дачные автобусы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 22 апреля в Новосибирске начнут курсировать дачные автобусы. Об этом сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом.

Речь идет об автобусах, которые обслуживают садово-дачные общества. Это маршруты № 51л «Нижняя Ельцовка – с/о «Отдых-2» и № 77л «ул. Ветлужская − Сады».

− Работа маршрутов предусмотрена во все дни, кроме понедельников, − уточнили в ЦУГАЭТ.

Дачные автобусы будут ходить до 1 октября 2023 года.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Бердске с 15 апреля начали курсировать дачные автобусы.