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НовостиЭкономика21 апреля 2023 8:08

Новосибирцы смогут познакомиться с десятками лучших франчайзинговых возможностей со всей страны

26 апреля в нашем городе пройдет выставка франшиз, которая соберет бизнесменов из разных сфер и направлений деятельности
Фото: Предоставлено компанией «Franch РЕГИОН»

Фото: Предоставлено компанией «Franch РЕГИОН»

Одно из ключевых преимуществ посещения выставки франшиз в том, что люди могут осознать: их мечта действительно может стать реальностью. Выставка франшиз - это демонстрация всех частей процесса и консультации со всех уровней франчайзингового мира.

На выставке будут представлены студия коррекции фигуры WOWBODY, крупнейшая сеть центров по финансовой грамотности для детей и подростков в России и СНГ «Финграм», «Калина-Малина» (фермерские продукты из Сибири), медицинская лаборатория «Гемотест», российский оператор экспресс-доставки документов и грузов по России и всему миру «СДЭК», мировой производитель терапевтических аппаратов, товаров для здоровья и красоты Ceragem, магазин постоянных распродаж «МПР», «Алгоритмика» (франшиза международной школы программирования и математики), «НОВЭКС» (франшиза от компании с 32-летним опытом продажи косметики, бытовой химии, товаров для дома и др.).

Начало регистрации участников: 9.00.

Новосибирск, Marins Park Hotel, Вокзальная магистраль, 1.

Полный список участников выставки и регистрация на официальном сайте компании «Franch РЕГИОН»: https://franch-region.ru/vystavkifranshiz/