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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 7:54

В Новосибирске загорелась иномарка около здания института ФСБ

На место выезжали пожарные
Анастасия ХРОМЫХ
В Центральном районе Новосибирска загорелась иномарка.

В Центральном районе Новосибирска загорелась иномарка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 21 апреля, в Центральном районе Новосибирска загорелась иномарка. Инцидент произошел на Красном проспекте около здания института ФСБ.

Как сообщили в ГУ МЧС России по НСО, огонь объял автомобиль Hyundai Tucson.

− В течение трех минут с момента прибытия открытое горение было ликвидировано. Травмированных нет, − подчеркнули в МЧС.

Что послужило причиной возгорания – пока неизвестно. Это предстоит выяснить дознавателю.

Ранее КП-Новосибирск писала об еще одном инциденте с транспортом. На трассе в Искитимском районе загорелся рейсовый автобус с водителем в салоне.