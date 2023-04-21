В Новосибирске загорелась иномарка около здания института ФСБ

В Центральном районе Новосибирска загорелась иномарка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 21 апреля, в Центральном районе Новосибирска загорелась иномарка. Инцидент произошел на Красном проспекте около здания института ФСБ.

Как сообщили в ГУ МЧС России по НСО, огонь объял автомобиль Hyundai Tucson.

− В течение трех минут с момента прибытия открытое горение было ликвидировано. Травмированных нет, − подчеркнули в МЧС.

Что послужило причиной возгорания – пока неизвестно. Это предстоит выяснить дознавателю.

Ранее КП-Новосибирск писала об еще одном инциденте с транспортом. На трассе в Искитимском районе загорелся рейсовый автобус с водителем в салоне.