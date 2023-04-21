Видео автобуса, загоревшегося на трассе под Новосибирском, показали в соцсетях

Пламя полностью охватило салон автобуса. Фото: стоп-кадр из видео АСТ-54

Очевидцы показали видео автобуса, вспыхнувшего на трассе в Искитимском районе НСО. Загорелся транспорт утром пятницы, 21 апреля. На месте работали пожарные.

На кадрах видно, что пламя полностью охватило салон. Из него валил черный дым. По данным МЧС, площадь пожара составила 15 квадратов.

В момент возгорания в салоне был только водитель. Он выбрался из автобуса и не пострадал. Причину ЧП установит пожаро-техническая экспертиза.