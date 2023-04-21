В Новосибирске застройщик получил условный срок за мошенничество на 21 миллион рублей

В Новосибирске суд вынес приговор застройщику за мошенничество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске вынесли приговор владельцу строительной компании «Агросервис» Сергею Григорьеву. Информация об этом указана на сайте Центрального районного суда.
В картотеке дел – два эпизода по статье о мошенничестве. Как сообщает Сибкрай.ru, по одному из них компанией погашен ущерб в 10 миллионов рублей, по второму устранены нарушения на сумму 4 миллиона рублей.
Застройщик выплатит штраф в полмиллиона за хищение более 14 миллионов бюджетных средств во время капремонта и реставрации подъезда дома в Железнодорожном районе Новосибирска, а также завышение стоимости строительства детского сада в Кировском районе на 7,5 миллиона.
Помимо штрафа, главе стройфирмы назначили наказание в виде лишения свободы на 3,5 года условно.
Приговор еще не вступил в законную силу.