В Новосибирске застройщик получил условный срок за мошенничество на 21 миллион рублей

В Новосибирске суд вынес приговор застройщику за мошенничество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске вынесли приговор владельцу строительной компании «Агросервис» Сергею Григорьеву. Информация об этом указана на сайте Центрального районного суда.

В картотеке дел – два эпизода по статье о мошенничестве. Как сообщает Сибкрай.ru, по одному из них компанией погашен ущерб в 10 миллионов рублей, по второму устранены нарушения на сумму 4 миллиона рублей.

Застройщик выплатит штраф в полмиллиона за хищение более 14 миллионов бюджетных средств во время капремонта и реставрации подъезда дома в Железнодорожном районе Новосибирска, а также завышение стоимости строительства детского сада в Кировском районе на 7,5 миллиона.

Помимо штрафа, главе стройфирмы назначили наказание в виде лишения свободы на 3,5 года условно.

Приговор еще не вступил в законную силу.