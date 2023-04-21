Полицейские спасли пассажиров автобуса, заглохшего на трассе в жуткую метель

Полицейские спасли пассажиров заглохшего в метель автобуса. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.

В Новосибирской области на трассе сломался автобус, ехавший по маршруту «Новосибирск – р.п. Маслянино». Произошло ЧП в сильную метель 18 апреля. В тот день из-за пурги на дороге была нулевая видимость. Инспекторы ДПС, Александр Кравцов и младший лейтенант полиции Игорь Чупин, получив сигнал о ЧП, незамедлительно выехали на место.

– Прибыв к автобусу, сотрудники ГИБДД, оперативно оценили погодные условия – сильную метель и нулевую видимость. После чего расположили патрульный автомобиль позади автобуса с целью недопущения ДТП, – уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

К месту остановки также направили дополнительный экипаж ДПС в составе инспекторов лейтенантов полиции Сергея Пасканова и Максима Манакова. Они сопроводили 26 пассажиров в пункт обогрева. Там люди дождались другого автобуса. Сломавшийся транспорт полицейские отбуксировали на безопасный участок. После чего вернулись на маршруты патрулирования.

В МВД уточнили, что слаженные действия полицейских помогли избежать аварии на трассе. Также благодаря инспекторам никто из пассажиров не пострадал.