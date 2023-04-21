Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 6:10

Новосибирцам могут запретить жарить шашлыки на природе на майских праздниках

Названы даты введения особого противопожарного режима
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцам могут запретить жарить шашлыки на костре на майских праздниках.

Новосибирцам могут запретить жарить шашлыки на костре на майских праздниках.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске с 17 апреля начался пожароопасный период. В связи с этим в МЧС вводят особый противопожарный режим с 24 апреля по 15 мая – он выпадает на майские праздники.

Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, за разведение костров в эти даты нарушителям может грозить штраф. При этом шашлыки можно жарить в специально оборудованных зонах, где есть средства пожаротушения.

Если житель региона разведет костер на открытой местности – в лесу, в парке или на берегу реки – он будет оштрафован по административной статье на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

Угроза пожаров будет сохраняться, пока поверх сухой травы не вырастет свежая.