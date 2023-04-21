Новосибирцам могут запретить жарить шашлыки на природе на майских праздниках

Новосибирцам могут запретить жарить шашлыки на костре на майских праздниках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске с 17 апреля начался пожароопасный период. В связи с этим в МЧС вводят особый противопожарный режим с 24 апреля по 15 мая – он выпадает на майские праздники.

Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, за разведение костров в эти даты нарушителям может грозить штраф. При этом шашлыки можно жарить в специально оборудованных зонах, где есть средства пожаротушения.

Если житель региона разведет костер на открытой местности – в лесу, в парке или на берегу реки – он будет оштрафован по административной статье на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

Угроза пожаров будет сохраняться, пока поверх сухой травы не вырастет свежая.