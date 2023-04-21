«Как страшно без вас и как легко с вами»: сибирячка поблагодарила спасателей, которые помогли ее детям

Сибирячка поблагодарила спасателей за помощь ее детям. Фото: Спасатели МАСС.

Жительница Новосибирска поблагодарила спасателей, которые вызволили ее детей, застрявших в запертой комнате и в машине. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Вечером 19 апреля в квартире дома в Ленинском районе заклинило замок межкомнатной двери. Внутри остался маленький ребенок. Его мама осталась с другой стороны. Спасатели Крутских К. и Тиджиев Б. оперативно открыли дверь и передали ребенка матери.

Девушка рассказала, что спасатель по фамилии Крутских уже второй раз выручает ее. Несколько лет назад в машине закрылась дверь – внутри осталась больная дочь.

– Никто не мог открыть, а Крутских К. В. так быстро, чудесным образом открыл. Этот спасатель уже становится Ангелом Хранителем нашей семьи, – написала сибирячка в личные сообщения группы.

Спасатели в ответ на это отметили, что в их адрес поступают благодарности за спасенные жизни, но им вдвойне приятно, когда работу оценивают люди, попавшие в беду.