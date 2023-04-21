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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 5:16

Пьяного пассажира сняли с самолета, летевшего рейсом «Новый Уренгой – Новосибирск»

Нарушителю порядка выписали штраф
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Пьяного пассажира, летящего в Новосибирск, сняли с рейса.

Пьяного пассажира, летящего в Новосибирск, сняли с рейса.

Фото: Мария КАЮРОВА

В аэропорту Нового Уренгоя с борта самолета сняли пьяного пассажира. Известно, что он планировал улететь в Новосибирск. Наряд полиции вызвал экипаж воздушного судна.

– Полицейские установили нарушителя. Оказался им 43-летний уроженец Иркутской области. Его состояние выявили при предполётном обслуживании. Пьяному гражданину отказали в перелете, – сообщает УТ МВД РФ по УрФО.

Нарушителя порядка доставили в дежурную часть. На него составили протокол за мелкое хулиганство и выписали штраф на 1000 рублей.