Пьяного пассажира сняли с самолета, летевшего рейсом «Новый Уренгой – Новосибирск»

Пьяного пассажира, летящего в Новосибирск, сняли с рейса. Фото: Мария КАЮРОВА

В аэропорту Нового Уренгоя с борта самолета сняли пьяного пассажира. Известно, что он планировал улететь в Новосибирск. Наряд полиции вызвал экипаж воздушного судна.

– Полицейские установили нарушителя. Оказался им 43-летний уроженец Иркутской области. Его состояние выявили при предполётном обслуживании. Пьяному гражданину отказали в перелете, – сообщает УТ МВД РФ по УрФО.

Нарушителя порядка доставили в дежурную часть. На него составили протокол за мелкое хулиганство и выписали штраф на 1000 рублей.