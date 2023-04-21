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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 6:49

Следователи опровергли версию об убийстве матери двоих детей, найденной мертвой под Новосибирском

Они уточнили, что на теле не было следов насильственной смерти
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
СК проводит доследственную проверку.

СК проводит доследственную проверку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи опровергли версию о том, что мать двоих детей из Барабинска убили. По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, на теле женщины не было видимых следов насильственной смерти. По факту случившегося в Следкоме проводят проверку.

– Следователем СК с целью установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится ряд проверочных мероприятий направленные на установление обстоятельств, - уточнили в региональном СК.

По данным СК, тело нашли на одной из улиц города. Оно было замерзшим.

– По данным проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в СК.

Напомним, что мать двоих детей нашли мертвой в субботу, 15 апреля. Очевидцы уточняли, что женщину нашли мертвой в лифчике и штанах. Следователи установят обстоятельства гибели молодой женщины.