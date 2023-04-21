Следователи опровергли версию об убийстве матери двоих детей, найденной мертвой под Новосибирском

СК проводит доследственную проверку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи опровергли версию о том, что мать двоих детей из Барабинска убили. По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, на теле женщины не было видимых следов насильственной смерти. По факту случившегося в Следкоме проводят проверку.

– Следователем СК с целью установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится ряд проверочных мероприятий направленные на установление обстоятельств, - уточнили в региональном СК.

По данным СК, тело нашли на одной из улиц города. Оно было замерзшим.

– По данным проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в СК.

Напомним, что мать двоих детей нашли мертвой в субботу, 15 апреля. Очевидцы уточняли, что женщину нашли мертвой в лифчике и штанах. Следователи установят обстоятельства гибели молодой женщины.