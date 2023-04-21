Заезжай и живи: в Новосибирске растет спрос на квартиры с ремонтом

Нейтральные цвета в интерьере - неизменная классика, способная выдержать любые сочетания и эксперименты. Фото: ГК «Расцветай»

Теперь в кварталах «Расцветай на Зорге», «Акация на Игарской», «Сосновый бор», «Цветной бульвар» и экоквартале на Кедровой можно приобрести квартиры с актуальным современным ремонтом.

Покупатели могут заказать один из двух вариантов отделки: нейтральный или светлый. Отличаются они в первую очередь цветовой гаммой. Нейтральные цвета в интерьере - неизменная классика, способная выдержать любые сочетания и эксперименты. Оформление в светлой гамме создает ощущение свободы и легкости, визуально расширяя даже самое небольшое пространство.

- Актуальность квартир с ремонтом обусловлена тем, что для будущего переезда в новую квартиру потребуются минимальные усилия: достаточно привезти необходимую мебель и вещи - и можно жить. Еще одним преимуществом готовой отделки для многих покупателей является комфорт, исключающий все хлопоты ремонта. Особенно такое жилье востребовано у покупателей, которые снимают недвижимость. Готовые квартиры позволяют им быстро заехать и больше не тратить деньги на аренду, - отметили в ГК «Расцветай».

Оформление в светлой гамме создает ощущение свободы и легкости, визуально расширяя даже самое небольшое пространство. Фото: ГК «Расцветай»

В портфеле компании есть варианты для быстрого переезда. Дома первой очереди в кварталах «Расцветай на Зорге», «Акация на Игарской», «Цветной бульвар» и «Сосновый бор» сдаются уже в 2023 году.

Безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера в сочетании с развитой социальной инфраструктурой локаций делает проекты комфортными для семей с детьми.

Офисы продаж квартир:

- Красный пр-т, 165;

- ул. Орджоникидзе, 23;

- ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, 2-й этаж, офис № 205;

- ул. Игарская, 18/2;

- пос. Кудряшовский, ул. Береговая, 1/1.

Тел. (383) 255-77-44

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