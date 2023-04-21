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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 4:02

Нарушитель скорости на Honda Accord устроил жёсткое двойное ДТП в Новосибирске

На месте аварии работали спасатели
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске произошло жесткое ДТП.

В Новосибирске произошло жесткое ДТП.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске гонщик на Honda Accord устроил жесткое двойное ДТП на проезде Энергетиков. Авария произошла в ночь на пятницу, 21 апреля. О ней рассказали в соцсети очевидцы.

– Водитель Honda Accord агрессивно ехал по проезду Энергетиков в сторону правого берега, в какой-то момент торопыга не справился с управлением и врезался в попутный автомобиль, который в результате удара вылетел с дороги. А после нарушитель скорости ударил сзади ещё один седан Skoda Rapid, – уточнили в группе «АСТ-54».

Нарушитель скорости устроил двойное ДТП на проезде Энергетиков. Фото: скриншот АСТ-54.

Нарушитель скорости устроил двойное ДТП на проезде Энергетиков. Фото: скриншот АСТ-54.

Известно, что на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и спасатели. По данным МАСС, в машинах никого не зажало. Специалисты обеспечили противопожарную безопасность разбитых авто.

Информация об обстоятельствах аварии и состоянии пострадавших уточняется.