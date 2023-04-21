Почетный донор из Новосибирской области 180 раз сдал кровь бесплатно

Один из почетных доноров Новосибирской области 180 раз сдал кровь. Фото: пресс-служба Минздрава НСО.

В Новосибирске наградили почетных доноров региона. Серебряный нагрудный знак с позолотой и лавровым венком получили четверо жителей Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, такой знак выдают обладателям звания «Почетный донор России», которые после получения награды продолжают сдавать компоненты крови.

Для получения федерального знака нужно 40 раз сдать кровь или 60 раз – плазму. За это дают ежегодную денежную выплату в 15,7 тысячи рублей. Региональная же награда не предусматривает социальных мер поддержки. Знак отличия получают те, кто сдал кровь 60 раз, либо и кровь, и плазму от 80 до 100 раз.

20 апреля знак «Почетный донор Новосибирской области» получили Александр Кузнецов, Олег Купряжкин, Максим Серов и Алексей Шевченко. Последний награжденный уже четырежды мог получить федеральный знак отличия – он сдал кровь 180 раз.

Всего в Новосибирской области 10 888 почетных доноров.