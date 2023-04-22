Отправляйтесь на прогулку: в Новосибирск идет 10-градусное тепло

Суббота порадует теплом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Апрельские выходные порадуют новосибирцев. В субботу, 22 апреля, синоптики обещают солнечный день. Ночью еще будет небольшой минус: -2…-4 градуса. Но уже днем потеплеет до +8…+10.

— Будет ясно, без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, местами до 14, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью температура опустится до 0…-5 градусов, местами до -10. Днем же будет +8…+13. Погода порадует отсутствием осадков и ясным небом.

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