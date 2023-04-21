Двухэтажный таунхаус с леопардовым санузлом продают в Новосибирске за 40 миллионов рублей

В Новосибирске продают роскошный таунхаус за 40 миллионов рублей. Фото: Циан / Агентство недвижимости "Недвижимость Новосибирска".

В Заельцовском районе Новосибирска продают элитный таунхаус с итальянской мебелью за 40 миллионов рублей. Объявление о продаже дома в жилом комплексе «Кедровый» разместило агентство «Недвижимость Новосибирска».

В таунхаусе есть туалет с леопардовым принтом на стенах, сауна, терраса, два балкона, гараж, а также встроенная бытовая техника известных брендов. В самом ЖК, расположенном в лесу, есть спортивные площадки и пешеходный бульвар для прогулок.

Продавец отмечает, что, помимо основной цены, покупателю придется оплатить комиссию.