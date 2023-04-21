Расписание пригородных электричек в майские праздники в Новосибирской области: как изменится, время отправления

Стало известно расписание электропоездов на майские праздники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расписание пригородных электричек в майские праздники в Новосибирской области изменится. Поезда будут курсировать по графику выходного дня, сообщает «Экспресс-пригород».

– По графику выходного дня пригородные электрички будут ездить с 29 апреля по 1 мая. А также с 6 по 9 мая, – говорится на сайте компании.

В «Экспресс-пригороде» напомнили, что расписание пригородных поездов меняется ежегодно в майские выходные.

Подробную информацию об изменениях маршрутов можно узнать на сайте компании.

Ранее КП-Новосибирск писала, что у жителей НСО будет 7 выходных дней на майских праздниках. Речь о 29, 30 апреля и 1 мая. Известно, что 6, 7, 8 и 9 мая сибиряки будут отдыхать и праздновать День Победы.