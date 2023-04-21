Массовые аварии и пробки сковали Новосибирск утром 21 апреля

Новосибирск сковали шестибалльные пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск утром пятницы, 21 апреля, сковали шестибалльные пробки. Также на дорогах города произошло сразу несколько ДТП. Рассказываем, где, по данным «2ГИС», сегодня не проехать.

Пробки на площади Труда в обоих направлениях, заторы на улицах Широкой, Станционной и проезде Энергетиков. Затруднено движение по улицам Ватутина, Котовского и Станиславского. Пробки на Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Аварии и заторы на улице Петухова и на Октябрьском мосту.

На правом берегу пробки на Большевистской, улицах Никитина, Кирова и Добролюбова. Пробки из-за аварий на улице Кропоткина и на проспекте Дзержинского. Затруднено движение по улицам Дуси Ковальчуки и Богдана Хмельницкого.