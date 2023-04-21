Проснулись, потянулись: манулы из Новосибирского зоопарка греются на солнышке и радуются весне

Манулы из Новосибирского зоопарка решили выйти на прогулку, чтобы порадоваться теплым весенним денькам. Фото: Анна НОВИКОВА

Манулы из Новосибирского зоопарка решили выйти на прогулку, чтобы порадоваться теплым весенним денькам. Сонные суровые пушистики, потягиваясь, удобно устроились под солнечными лучами.

Но, заметив у своего вольера папарацци, решили немного покрасоваться перед камерой, и сначала вальяжно прошлись по своим владениям, а потом показательно поточили коготки.

Напомним, последние прогнозы синоптиков манулов должны порадовать. В Новосибирске на выходных должно прийти потепление до +15 градусов. Правда, солнца сибирякам обещают мало: вместо этого будет пасмурное небо и дождь.