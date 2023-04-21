В Новосибирской области заработал паром до Караканского бора

В Ордынском районе Новосибирской области 20 апреля начал курсировать паром «Барабинск». Фото: vk.com/ordynskiy_nso

В Ордынском районе Новосибирской области 20 апреля начал курсировать паром «Барабинск» между селами Чингис и Спирино. Об этом сообщили в официальной группе Вконтаке Ордынского района.

Согласно опубликованному расписанию, судно будет курсировать ежедневно до 16 сентября 2023 года. Самый ранний рейс — в 6:30 утра из села Чингис. А из села Спирино — в 7 утра. Вечером отправляться из села Чингис паром будет в 13:30, а из села Спирино — в 20:00. По пятницам до 26 августа паром будет также будет отправляться в Чингис в 21:30.

Напомним, в мае 2023 года в Новосибирске должен также начать курсировать речной трамвай по Оби. С 1 августа 2021 года был открыт новый речной маршрут «Тихие зори (р. П. Краснообск) — Северо-Чемской жилмассив — Речной вокзал».