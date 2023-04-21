В Новосибирске СГК подключили к тепловым коммуникациям долгострой в ЖК «Закаменский»

В Новосибирске СГК подключит к тепловым коммуникациям долгострой в микрорайоне Закаменский. Фото: СГК

В Новосибирске СГК подключит к тепловым коммуникациям долгострой в микрорайоне Закаменский. Сделать это планируется к августу 2023 года, дома здесь ожидают сдачи уже более около 10 лет. Теплосеть протяженностью 1, 2 километра построят к дому № 16.

Кроме того, от новой теплосети ресурс будут получать несколько многоквартирных домов, которые сейчас строятся, а также гостиничный комплекс, который планируется построить. С учетом этих перспектив, трубопровод рассчитан на тепловую нагрузку 20 Гкал/ч.

Подключат трубопровод к тепломагистрали по улице Фрунзе. На время прокладке трубопровода возможны временные ограничения для водителей и пешеходов.

Стоимость мероприятия по подключению составляет почти 56 миллионов рублей.