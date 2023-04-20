Экс-чиновнице продлили домашний арест на 14 суток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-главе Сузунского района Новосибирской области Лилии Некрасовой продлили домашний арест на 14 суток. Такое решение принял суд в четверг, 20 апреля.

— В четверг, 20 апреля Ленинский районный суд продлил домашний арест экс-чиновнице. Ее обвиняют по статьям о превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере, — сообщили в суде.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как сотрудники УФСБ пришли с обысками к экс-чиновнице Некрасовой. Ее подозревают в фиктивном трудоустройстве своего супруга.