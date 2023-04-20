В Октябрьском районе Новосибирска 1 июня откроют семейный центр помощи

В семейном центре будут развивать детей. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирске заканчивают возведение нового центра соцобслуживания населения. В мэрии города уточнили — его откроют 1 июня.

— Это учреждение нужно, чтобы психологически помогать детям, социализировать их и развивать. Этим занимаются специалисты — психологи центра, — объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В семейном центре будут помогать семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для ребят сделают зоны для занятий и игр. Там будет работать летний дневной лагерь.

Учреждение рассчитано на 780 человек.