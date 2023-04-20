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НовостиОбщество20 апреля 2023 18:38

В Октябрьском районе Новосибирска 1 июня откроют семейный центр помощи

Там будут развивать детей, попавших в трудную жизненную ситуацию
Данила ШУЛЯК
В семейном центре будут развивать детей. Фото: мэрия Новосибирска.

В семейном центре будут развивать детей. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирске заканчивают возведение нового центра соцобслуживания населения. В мэрии города уточнили — его откроют 1 июня.

— Это учреждение нужно, чтобы психологически помогать детям, социализировать их и развивать. Этим занимаются специалисты — психологи центра, — объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В семейном центре будут помогать семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для ребят сделают зоны для занятий и игр. Там будет работать летний дневной лагерь.

Учреждение рассчитано на 780 человек.