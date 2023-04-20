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НовостиОбщество20 апреля 2023 18:21

В Новосибирской области продолжается подчищающая иммунизация против кори

Об этом рассказали в областном минпромторге
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области продолжается подчищающая иммунизация против кори. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области продолжается подчищающая иммунизация против кори. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области продолжается подчищающая иммунизация против кори. Профилактику особо тщательно проводят в сфере торговли и услуг.

— Мы информируем об опасности заболевания корью, о мерах профилактики, совместно с учреждениями здравоохранения организуем выездную вакцинацию. Комплексный подход помогает избежать возникновения вспышек заболеваемости, что особенно важно сезонным увеличением количества сотрудников сферы общепита, — отметил глава областного минпромторга Андрей Гончаров.

Как отметили в областном правительстве, в Новосибирской области планируется привить около 22 тысяч человек.