В Новосибирской области продолжается подчищающая иммунизация против кори. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области продолжается подчищающая иммунизация против кори. Профилактику особо тщательно проводят в сфере торговли и услуг.

— Мы информируем об опасности заболевания корью, о мерах профилактики, совместно с учреждениями здравоохранения организуем выездную вакцинацию. Комплексный подход помогает избежать возникновения вспышек заболеваемости, что особенно важно сезонным увеличением количества сотрудников сферы общепита, — отметил глава областного минпромторга Андрей Гончаров.

Как отметили в областном правительстве, в Новосибирской области планируется привить около 22 тысяч человек.