Из Новосибирской области в войсковые части отправились первые 40 призывников

Из Новосибирской области в войсковые части отправились более 40 призывников. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из Новосибирской области в войсковые части отправились более 40 призывников. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в Центральном военном округе.

— На сборном пункте молодые люди были обеспечены вещами по сезону, банковскими и электронными персональными картами. Молодое пополнение, призванное из Новосибирской области, будет проходить службу в соединениях и воинских частях Западного и Восточного военных округов, — цитирует ЦВО «Интерфакс».

Напомним, весенний призыв в армию в Новосибирской области стартовал 1 апреля и завершится 15 июля этого года. На срочную военную службу планируется призвать 147 тысяч мужчин от 18 до 27 лет. Причем стать срочниками могут как те, кто состоит на воинском учете, так и те, кто не состоят, но обязаны состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

В прошлогодний осенний призыв из Новосибирской области проходить срочную службу отправились 120 тысяч человек.