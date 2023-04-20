В Новосибирске ищут водителя, который сбил школьника и уехал

В Первомайском районе Новосибирска неизвестный водитель сбил подростка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Первомайском районе Новосибирска неизвестный водитель сбил подростка, переходившего дорогу. ДТП случилось вечером в четверг, 20 апреля.

— В 20:10 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле ехал по улице Артема, со стороны улицы Столбовая, поворачивая направо на улицу Героев Революции. У дома 146/1 по улице Героев Революции, он сбил 14-летнего мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Пострадавшего школьника доставили в больницу для уточнения травм, на месте ДТП работал экипаж ДПС. Госавтоинспекция просит всех, кто имеет какую-либо информацию случившееся, сообщить об этом по телефону 232-23-51, 232-23-21 дежурная часть или 232-23-35 отдел розыска, либо по адресу: улица Станционная, 24/1 полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Новосибирску.