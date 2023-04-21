Солнечный день: новосибирцев ждет 9-градусное тепло

В Новосибирске потеплеет почти до 10 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тепло и радость принесет пятница, 21 апреля. В Новосибирске днем потеплеет до +7…+9 градусов, и будет светить солнце. Об этом сообщают синоптики.

— Будет небольшая облачность, без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, местами до 12, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью температура опустится до -2…-7 градусов, местами до -12. Днем же потеплеет до +7…+12. Будет солнечно, с небольшой облачностью, снега и дождя не обещают.

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