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НовостиОбщество20 апреля 2023 15:44

Нейросеть показала, как видит лесные пожары в Новосибирской области

Жутковатые картинки опубликовал министр природы
Данила ШУЛЯК
Последствия пожара выглядят весьма прозаично. Фото: https://t.me/monprirodi

Последствия пожара выглядят весьма прозаично. Фото: https://t.me/monprirodi

Нейросеть продолжает пугать суровыми изображениями о Новосибирской области. На этот раз ИИ предложили сгенерировать последствия лесных пожаров. Результат выложил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин в своем Telegram-канале.

Зеленый дым и пожирающее пламя. Фото: https://t.me/monprirodi

Зеленый дым и пожирающее пламя. Фото: https://t.me/monprirodi

Зеленый дым, кромешная тьма и бушующее пламя. Все изображения мрачные — они весьма прозаично иллюстрируют последствия лесных пожаров.

Если на некоторых картинках горит только лес, то на других видно его обитателей, страдающих от пламени.

Нейросеть не забыла и про страдающих обитателей леса. Фото: https://t.me/monprirodi

Нейросеть не забыла и про страдающих обитателей леса. Фото: https://t.me/monprirodi

На одном изображении и вовсе показано некое лесное существо — дух или иной мистический обитатель. Кажется он не очень доволен пожаром.

ИИ показал и антропоморфное существо, похожее на духа леса. Фото: https://t.me/monprirodi

ИИ показал и антропоморфное существо, похожее на духа леса. Фото: https://t.me/monprirodi