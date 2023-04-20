В Новосибирске обвиняемая в травле учительницы мама высказалась в соцсетях

Скандал в гимназии длится несколько лет. Фото: родители школьников.

Новосибирская мама выступила с заявлением в соцсетях. По ее мнению, учительница элитной гимназии №10 устроила скандал, чтобы избежать наказания за сломанный позвоночник школьницы.

— Все почему-то забыли про уголовное дело, расследование которого пока не закончено. В нем я и мой ребенок — потерпевшие. Я считаю, что данный скандал — всего лишь способ защиты, чтобы избежать ответственности и получить с меня 300 тысяч рублей, — написала Светлана Манина в соцсетях.

Давний конфликт, как говорит женщина, начался после того, как ее дочь сломала спину на снежной куче у школы. Сибирячка уверена: учительница не имела права отпускать детей из школы после уроков, не дождавшись родителей.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как третьеклассницу обвинили в травле одноклассников. После инцидента в мэрии города назвали забастовку школьников нарушением прав детей.