В Октябрьском районе Новосибирска 1 июня откроется семейный центр соцподдержки

Анатолия Локтя впечатлил необычный подход к реализации проекта. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске завершают ремонт нового центра социального обслуживания населения. Находится он в Октябрьском районе города. Как сообщили в мэрии Новосибирска, открытие запланировано на 1 июня.

В отделении смогут получить помощь семьи и дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Для ребят создадут различные зоны для занятий и игр, будет работать летний лагерь дневного пребывания.

− Назначение этого учреждения – проводить определенную психологическую коррекцию, помогать семье социализироваться, обеспечивать нормальное развитие детям. Этим занимаются специалисты, психологи центра, − подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Пространство «Территория семьи – экологичное детство» разделено на модули в зависимости от направлений работы. Одно из основных направлений − работа с семьями в социально опасном положении. В данном случае проводится индивидуальная профилактическая работа, нацеленная на предотвращение неисполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей.

По словам начальника Департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Незамаевой, формат функционирования нового центра отличается от формата других подобных учреждений города. В нем смогут получить помощь и необходимую поддержку около 780 человек.

Ольга Немазаева подчеркнула, что работа с детской безнадзорностью и «сложными» семьями требует особой внимательности. Для этого привлекут высококвалифицированных специалистов, которые будут проводить комплекс профилактических мероприятий и помогать ребятам социализироваться.

В центре будет действовать несколько зон. Среди них − зона арт-пространства, психологической реабилитации, социально-бытовой реабилитации с кухонной площадкой, интерактивного развития и другие.

Анатолия Локтя впечатлил необычный подход к реализации проекта. В центре, представляющем собой три стандартные квартиры в панельном доме, закуплено специальное оборудование, а цвета подобраны определенным образом.