В селе под Новосибирском пропал 58-летний рыжий мужчина с усами

В селе Карасево Черепановского района Новосибирской области ищут 58-летнего Олега Юрьевича Извекова. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В селе Карасево Черепановского района Новосибирской области ищут 58-летнего Олега Юрьевича Извекова. Мужчина пропал 4 апреля: с этого момента его местонахождение остается неизвестным.

— Мужчину крайний раз видели 4 апреля этого года в Черепановском районе, где он и проживал. Он не работает, ранее не пропадал. Проживает с сожительницей, но обстоятельства его исчезновения неизвестны, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, рыжие волосы с сединой, голубые глаза, носит усы. На момент исчезновения он, предположительно, одет в черную куртку, черно-белые штаны и черную шапку.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Олег Юрьевич или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.