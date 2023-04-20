Строительные инструменты и 15 кг мяса украл новосибирец из дома в Первомайском районе

Похищенное злоумышленник сбыл в ломбард. Фото: ГУ МВД России по НСО

В Новосибирске полицейские задержали 31-летнего мужчину, который проник в чужой дом в Первомайском районе и украл оттуда строительные инструменты и 15 кг мяса. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Мишенью злоумышленника стал частный дом, расположенный на улице Марата. Заявление о совершенной краже поступило в полицию 9 апреля. Хозяин дома рассказал правоохранителям, что у него пропали сварочный аппарат, перфоратор, две бензопилы, дрель, шлифовальная машина, туристическая палатка, четыре матраса и 15 килограммов мяса. Общая сумма ущерба составила практически 70 тысяч рублей.

− На указанный адрес выехала следственно-оперативная группа полиции. При осмотре места происшествия полицейскими было установлено, что неизвестный проник в дом через окно, − поделились подробностями в МВД.

Спустя некоторое время подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался ранее судимый 31-летний уроженец Мошковского района, в данный момент проживающий в Первомайском районе.

Выяснилось, что похищенные вещи злоумышленник сбыл в ломбард. Сотрудники полиции изъяли их – после проведения необходимых следственных действий имущество вернут владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Новосибирца заключили под стражу.