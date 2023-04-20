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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:34

В Новосибирске левобережный комплекс по переработке ТБО построит МУП «Спецавтохозяйтсво»

Проектная мощность комплекса — 300 тысяч тонн в год
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске левобережный комплекс по переработке ТБО построит МУП «Спецавтохозяйтсво». Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске левобережный комплекс по переработке ТБО построит МУП «Спецавтохозяйтсво». Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске левобережный комплекс по переработке ТБО построит МУП «Спецавтохозяйтсво». Их конкурсная заявка на право заключения концессионных соглашений оказалась самой лучшей.

Планируется, что мощность будущего комплекса составит 300 тысяч тонн в год. Его планируется оснастить современными линиями сортировки, позволяющими отбирать из отходов все полезные фракции: стекло, бумагу, ПЭТ, металлы. Органические отходы будут превращать в техногрунт, используемый в качестве изолирующего материала на полигонах и рекультивата для закрытия старых полигонов. Полная переработка органических отходов сведет к нулю риски возгораний, а также привлечения грызунов и птиц.

Захоронению будут подлежать сухие отходы, которые невозможно переработать. МУП «Спецавтохозяйство» планирует сократить их долю до 22%.

Построить комплекс планируют в течение 24 месяцев.