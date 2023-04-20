Следователи возбудили уголовное дело после гибели 9-летнего мальчика в поселке под Новосибирском

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело после гибели 9-летнего мальчика в поселке Маслянино. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело после гибели 9-летнего мальчика в поселке Маслянино. Напомним, ребенок пропал в среду, 19 апреля, его поисками занимались волонтеры, полиция и неравнодушные односельчане. В четверг, 20 апреля, стало известно, что мальчика нашли погибшим. Его тело достали из реки.

— По факту утопления 9-летнего мальчика расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, — пояснили в областном Следственном комитете.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала подробности гибели ребенка, а также публиковала ответ юриста о том, кто и почему может понести ответственность в таких случаях.