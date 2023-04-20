В полиции возбудили уголовное дело после перестрелки двух владельцев шиномонтажек под Новосибирском

В поселке под Новосибирском два бизнесмена устроили перестрелку из-за конкуренции. Фото: стоп-кадр видео Telegram-канала "Экстренный НСК".

В поселке под Новосибирском два владельца шиномонтажных мастерских поскандалили из-за отзыва в интернете – конфликт закончился перестрелкой и уголовным делом. В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области сообщили, что задержали подозреваемого.

Напомним, инцидент произошел 15 апреля. Одному предпринимателю не понравилось, что второй оставил негативный отзыв к его шиномонтажке на 2ГИС. Он пришел на разборки с травматическим пистолетом и после непродолжительного диалога несколько раз выстрелил в конкурента.

– На место выезжала следственно-оперативная группа. Пострадавшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой установлено, что мужчине причинен легкий вред здоровью, – рассказали в полиции.

Нападавшим оказался 37-летний житель Колывани без судимостей. Теперь по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с использованием оружия ему может грозить до двух лет лишения свободы.