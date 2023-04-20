Четыре путепровода сузят на полгода с 21 апреля в Новосибирске

В Новосибирске ограничат движение по 4 путепроводам. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск.

В Новосибирске с 21 апреля до 20 октября четыре путепровода сузят из-за дорожных работ. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Дороги сузят на 4 метра на участке моста через реку Тулу по улице Сибиряков-Гвардейцев и на мосту через реку Иня по Бердскому шоссе.

Также движение ограничат на проезде Энергетиков – путепроводе через железную дорогу и улицу Большую, при въезде на Димитровский мост по проспекту Димитрова.

На участке Советского шоссе через железнодорожные пути в Чемском жилмассиве планируется сужение проезжей части на 8 метров и ввод реверсивного движения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в Новосибирской области с 20 апреля ввели ограничения на рыбалку из-за периода размножения некоторых рыб.