В Новосибирске пообещали награду в полмиллиона за информацию об убийце бизнесмена

Преступник может прятаться в Новосибирской области. Фото: https://42.мвд.рф/

Сотрудники уголовного розыска Кемеровской области объявили награду в полмиллиона рублей за информацию о подозреваемом в убийстве бизнесмена. Полицейские сообщают: преступник может прятаться в Новосибирской области.

— Полицейские и следователи нашли причастных к убийству и автомобиль, который они использовали. Сообщника уже задержали. За информацию об главном подозреваемом заплатят 500 тысяч рублей, — сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Разыскивают 37-летнего Артура Махмудова. Его подозревают в том, что в апреле 2023 года он убил кемеровского бизнесмена выстрелом в голову. Разыскиваемый может ездить на «Ниссане Икс-Трейл» черного цвета — не исключено, что с оружием.