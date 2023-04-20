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НовостиОбщество20 апреля 2023 11:01

Поиски пропавшего 9-летнего мальчика в поселке Маслянино под Новосибирском завершились трагедией

Об этом сообщили в Следственном комитете
Галина СИМОНОВА
Мальчика нашли в воде. Фото: Фото: «Маслянинский Льновод»

Мальчика нашли в воде. Фото: Фото: «Маслянинский Льновод»

Поиски 9-летнего мальчика, пропавшего в рабочем поселке Маслянино в Новосибирской области, завершились трагедией. Об этом стало известно в четверг, 20 апреля.

— Тело несовершеннолетнего извлекли. В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Обстоятельства будут устанавливаться в ходе расследования уголовного дел, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.

Напомним, мальчик пропал днем 19 апреля: он взял из дома велосипед и поехал погулять. Ребенка искали полиция, волонтеры и неравнодушные жители. Позже к поискам подключились водолазы.