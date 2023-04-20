Прокуратура взяла на контроль конфликт в новосибирской школе, где учеников не допустили к ВПР без сменки

В прокуратуре начали проверку после конфликта в новосибирской школе из-за сменки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В одной из школ Кировского района родители восьмиклассников пожаловались на то, что их детям не разрешили написать Всероссийскую проверочную работу (ВПР). В качестве причины сотрудники школы указали тот факт, что ученики были без сменной обуви.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что проверят законность такого решения.

– Прокуратурой будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних на получение образования, а также проверены размещённые в СМИ сведения об отказе в допуске обучающихся к проверочной работе, – уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее министр образования Новосибирской области объяснил, что нельзя не пустить ребенка на урок из-за того, что у него нет с собой сменной обуви.