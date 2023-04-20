В Новосибирской области с 20 апреля ввели ограничения на рыбалку

С 20 апреля на территории Новосибирской области начали действовать ограничения на рыбалку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 20 апреля на территории Новосибирской области начали действовать ограничения на рыбалку. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона.

Это связано с весенним нерестом. Так, с 20-го числа запрещено рыбачить в реке Обь, ее притоках, сорах, протоках и полойных озерах, а также в притоках реки Иртыш. Ограничения действуют по 20 мая.

На период с 25 апреля по 10 июня запрещен вылов в Новосибирском водохранилище. С 25 апреля по 25 мая − в бессточных озерах с впадающими в них реками.

Однако есть некоторые исключения. Например, ловить рыбу можно с берега, если у вас при себе одна донная/поплавочная удочка, спиннинг или фидер с общим количеством крючков не более двух штук. Еще одно условие − не более пяти жерлиц (живцовая снасть для ловли хищных рыб – прим. ред.) на одного человека.

При соблюдении вышеперечисленных условий разрешено вылавливать не более 10 килограммов рыбы в сутки. Или же это может быть одна рыба весом более 10 килограммов.