Новосибирские гаишники показали, как ловят нарушителей с помощью дронов

Квадрокоптеры снимают выезд на встречку. Фото: https://гибдд.рф/r/54

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области регулярно ищут нарушителей ПДД с помощью дронов. Они показали, как квадрокоптеры помогают им на трассах.

— Основной акцент делается на выявление нарушителей, которые выезжают на встречку. Квадрокоптер с высоты птичьего полета фиксирует нарушения ПДД и в режиме реального времени передает изображение нарядам ДПС. С помощью дронов полицейские могут фиксировать нарушения в радиусе нескольких километров, — рассказали в областной Госавтоинспекции.

С начала 2023 года сотрудники составили больше 1100 административных материалов за выезд на встречку. В ведомстве напоминают: за это нарушение можно заплатить штраф 5 тысяч рублей или лишиться прав на полгода. Если засекут еще один выезд на встречку, можно потерять права уже на год.